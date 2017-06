10 dingen die je niet wist over Porsche en de 24 Uren van Le Mans

1. Hollywoodsterren

Er hebben al drie Hollywoodsterren meegedaan aan Le Mans met Porsche: Steve McQueen in 1971 (onder meer voor het grote scherm), Paul Newman in 1979 (die tweede eindigde in het algemeen klassement) en Patrick Dempsey in 2015 (die tweede eindigde in de categorie GTE-AM).

2. Massage

Elke piloot van een Porsche 919 Hybrid brengt tijdens de 24 Uren gemiddeld 3,2 uur door op de massagebank.

3. Dataverzameling

Elke auto stuurt tijdens de race 14 gigabyte aan gegevens door naar de pits.

4. Ongeluksgetal

In 2014 leek het cijfer 20 ongeluk te brengen: auto nummer 20 nam de leiding over tijdens het 20ste uur. 20 minuten nadat Mark Webber zijn laatste wissel doorvoerde, moest hij terugkeren naar de pitlane met motorpanne. 20 minuten later geraakte de versnellingsbak van de andere auto, met nummer 14, defect.

5. 60/40

Ongeveer 60% van de energie die de 919 Hybrid recupereert, komt van de voorremmen. Ongeveer 40% komt dan weer van de uitlaatlijn.

6. V4

De verbrandingsmotor in de 919 Hybrid is geen “flat six” zoals in de klassieke 911, maar een viercilinder in… V. Porsche zegt wel dat die net op dezelfde manier werkt als een boxermotor.

7. 1.000

De 919 Hybrid beschikt over een verbrandingsmotor van meer dan 500 pk en twee systemen om energie te recupereren (zie boven) waardoor er 400 pk extra vrijkomt. Het totale vermogen loopt dus aardig in de richting van 1.000 pk!

8. Flatulentie

In 2013 was de ventilatie in de testauto zodanig slecht dat de geur van een windje van de piloot twee uur in de auto bleef hangen.

9. Elektriciteitscentrale

62.000 kilowattuur. Dat is de hoeveelheid elektriciteit die de Porsche 919 Hybrid recupereert over een totale afstand van 321.000 kilometer (bij tests en tijdens het raceweekend). Als de 919 een elektriciteitscentrale was, zou hij elektriciteit kunnen voorzien voor een dorp van 15 huizen met telkens 4 bewoners, en dat een jaar lang.

10. 22.984

Dat is het aantal keer dat de versnellingsbak schakelde in de winnende Porsche 919 Hybrid in de 24 Uren van Le Mans in 2016.