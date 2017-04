10 dingen die je niet wist over de nieuwe Opel Crossland X

1. Hij was oorspronkelijk een van de drie modellen uit de synergie met PSA

Oorspronkelijk zouden Opel en PSA samenwerken voor de ontwikkeling van drie modellen: een kleine SUV (Crossland), een grote SUV (Grandland X) en een bestelwagen, die de Combo vervangt. Sinds het merk door PSA gekocht is, vermoeden we dat de samenwerking veel verder zal gaan.

2. Het gaat niet om de broer van de nieuwe Peugeot 3008

De Crossland X staat een trapje lager. De Duitse neef van de 3008 wordt de Grandland X. De Crossland X heeft Franse familie, maar die is nog niet voorgesteld: de kleine Citroën C-Aircross-crossover. De afmetingen van deze Opel Crossland X zijn relatief compact: 4,21 m lang, 1,77 m breed en 1,59 m hoog. Dat neemt niet weg dat de koffer ruim te noemen is: van 410 tot 520 liter, met heel wat ruimte achteraan.

3. Hij gebruikt het nieuwe PSA-platform

Als je hem in profiel bekijkt, zal je geen gemeenschappelijke basis met andere Opel-modellen opmerken. De Crossland X gebruikt immers een nieuw platform, dat bij PSA werd ontwikkeld voor de toekomstige Citroën C-Aircross. Hij deelt dus ook niet hetzelfde platform als de Peugeot 2008.

4. Hij gebruikt motoren van Peugeot en Citroën

Niet alleen het platform komt van bij PSA, ook de motoren. Opel beschikt over een kleine driecilinder benzine en een 1.6 diesel, toch maken de 1.2 benzine en 1.6 diesel van PSA hun opwachting in de Crossland X. De kleine benzinedriecilinder produceert 81 (atmosferisch), 110 of 130 pk (beide met turbo). De dieselviercilinder doet het met 99 of 116 pk.

5. Hij wordt gebouwd bij Opel

De technische onderdelen komen dan wel van bij PSA in Frankrijk, de productie gebeurt in de Opel-fabriek in het Spaanse Zaragoza. Daar wordt de Citroën C-Aircross ook gebouwd.

6. Het design is 100% Opel

Je zou denken dat een dergelijke samenwerking een invloed heeft op het design. Maar de Crossland X werd bij Opel volledig onafhankelijk van PSA ontworpen. Hetzelfde in het interieur: geen digitaal instrumentenpaneel zoals bij de Peugeot 3008, maar een klassiek dashboard zoals in de Astra en Mokka X.

7. Het is geen SUV maar een crossover

Monovolumes vallen de laatste jaren minder in de smaak, in tegenstelling tot crossovers en SUV’s. Daarom vervangt Opel zijn Meriva voor een model met een avontuurlijkere look. Toch kan je de Crossland X geen SUV noemen: die titel is immers voorbehouden voor de Mokka X. De Crossland X is iets gezinsgerichter en minder stoer. Bovendien beschikt hij niet over vierwielaandrijving. Dat betekent echter niet dat Opel de monovolumes afzweert: bij de lancering van de Grandland X zal de Zafira nog steeds in de catalogus staan.

8. Hij verliest zijn averechts openende achterdeuren

Daar zijn drie goede redenen voor: ze zijn zwaar, zorgden voor een verminderd zicht binnenin en zijn vooral niet helemaal compatibel met het nieuwe PSA-platform. Bovendien bespaart het heel wat gewicht: volgens Opel tot 200 kg vergeleken met de Meriva.

9. Hij verliest zijn “Flex”-systeem

De vorige Meriva had bijzonder moduleerbare achterzetels. Door de centrale rugleuning neer te klappen, kon je de buitenste zetels naar elkaar toeschuiven en de ruimte vergroten. Dat heette “FlexSpace”. De Crossland X laat dat systeem achterwege maar stelt op vraag wel een verschuifbare achterbank voor. Ook de “FlexRail”, een rail tussen de voorzetels waarop je heel wat opbergmogelijkheden kon plaatsen, verdwijnt. Ten slotte is de “FlexFix”, de geïntegreerde fietsendrager in de achterbumper, nergens meer te bespeuren.

10. Hij voegt uitrusting van PSA toe

De typische Opel-snufjes vind je weliswaar niet meer terug, maar een head-updisplay en een groot (vast) glazen panoramadak doen hun intrede. Het multimediasysteem komt nog steeds van Opel en de “OnStar”-conciërgedienst tekent ook present. Ten slotte is er nog een oplaadmogelijkheid voor je smartphone via inductie.

En als uitsmijter: je kunt hem nu al bestellen

De orderboekjes zijn al geopend, maar in juni volgen pas de eerste leveringen en zijn debuut in de showroom. De prijzen liggen tussen € 17.900 (1.2 benzine, 81 pk, Edition-uitvoering) en € 23.300 (1.6 diesel, 116 pk, Innovation-uitvoering). Een 1.2 benzine van 110 pk met manuele versnellingsbak in de Innovation-uitvoering kost € 21.100.