10 dingen die je nog niet wist over de nieuwe range rover velar

1. De Velar is het vierde lid van de Range Rover-familie en nestelt zich tussen de Evoque en de Sport. Zijn naam komt van de codenaam voor de ontwikkelingsprototypes van de allereerste Range Rover aan het eind van de jaren ’60.

2. In tegenstelling tot wat sommigen denken, is Velar niet het acroniem van “V Eight Land Rover”, maar komt het van het Italiaanse woord “velare”, wat zoveel betekent als sluieren of verbergen.

3. De Velar staat op een Jaguar-platform, dat ook dienst doet onder de XE, de XF en, uiteraard, de F-Pace.

4. Dankzij subtiele details zoals de inklappende deurklinken kan de Velar de beste luchtweerstandscoëfficiënt ooit voor een Land Rover naar voren schuiven: 0,32. De klinken verzinken in en versmelten met de deuren vanaf 8 km/h, zodat de flanken van de Velar een ongebruikelijk gladde look krijgen.

5. De Velar onderscheidt zich door zijn originele aanbod op het vlak van interieurmaterialen met onder meer een nieuw soort premiumtextiel dat is ontwikkeld met Kvadrat, een Deens bedrijf gespecialiseerd in de productie van stoffen van superieure kwaliteit. Het heet Dapple Grey en vormt een origineel alternatief voor het eeuwige leer, terwijl de fluwelen toetsen zijn gemaakt op basis van gerecycleerde plasticflessen.

6. Zoals het hoort voor een Range Rover zal de Velar enkel verkrijgbaar zijn met vierwielaandrijving. Met een bodemvrijheid van 25 centimeter, een waaddiepte van 65 centimeter en het Terrain Response 2 dat automatisch de beste rijmodus kiest verraadt hij de familiewaarden niet.

7. De monocoquestructuur van de Velar maakt grotendeels gebruik van aluminium: 81 procent om precies te zijn. Een extreem robuuste aluminiumlegering uit de 6000-reeks maakt dat de dikte van de panelen kon worden verminderd van 1,5 naar 1,1 mm. De 19 overige procent bestaat uit staal met een hoge weerstand, magnesiumlegeringen en kunststoffen.

8. Het nieuwe infotainmentsysteem Touch Pro Duo gebruikt twee tienduimse aanraakschermen die perfect zijn geïntegreerd. Zo goed dat ze volledig verdwijnen achter een dunne polycarbonaatlaag met aanraaktechnologie als ze zijn uitgeschakeld.

9. Het stuur heeft aanraakgevoelige knoppen met opties gebaseerd op de situatie. De bestuurder kan zelfs specifieke functies programmeren.

10. De Velar is ontwikkeld in de Britse centra van Jaguar Land Rover en wordt gebouwd in de fabriek in Solihull van het bedrijf. Hij komt in de zomer van 2017 op de markt op meer dan 170 wereldmarkten.