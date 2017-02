de 10 laatste v12-modellen op de markt

Aston Martin V12 Vantage

Deze Aston Martin doet een beroep op een beproefd recept: een grote motor in een klein koetswerk. De 5,9 liter V12 is een oude bekende, maar de afwezigheid van turbo’s zorgt voor een van de muzikaalste productiemotoren. Hij is goed voor 573 pk, maar is momenteel aan zijn laatste momenten bezig. Helaas…

Aston Martin DB11

Aston Martin zag zich door de uitstootnormen genoodzaakt om de atmosferische motoren vaarwel te zeggen. De nieuwe DB11 krijgt dus een gloednieuwe motor die op termijn de vorige V12 vervangt. Het vermogen is alleszins nog steeds van de partij: er zijn nog steeds 12 cilinders, maar de cilinderinhoud neemt af van 6 tot 5,2 liter. Twee turbo’s zorgen desondanks voor 608 pk.

Audi A8 W12

De Audi A8 gaat stilaan richting het einde van zijn carrière, maar hij biedt nog steeds een V12 aan. Die bestaat eigenlijk uit zes cilinders in W-vorm, en beschikt niet over een turbo. De cilinderinhoud van 6,3 liter herbergt 500 pk. Hij is zijdezacht en stil, en past dit slagschip als gegoten. Liever sportief? Dan is er nog de S8, met V8 biturbo van 600 pk.

Bentley Continental GT Speed

Ook Bentley gebruikt een VW-W12. Maar dit exemplaar is 6 liter groot en gebruikt twee turbo’s. In deze GT Speed is de motor goed voor 642 pk. De Bentayga en Flying Spur gebruiken dezelfde motor, maar met andere vermogens.

BMW M 760Li

We dachten lange tijd dat de V12 onder de motorkap van klassieke limousines op zijn einde liep. De normen werden steeds strikter en het verbruik lag te hoog. Maar BMW bewijst het tegendeel, met een 6,6 liter V12 van 610 pk, die in gewijzigde vorm ook dienst doet bij Rolls-Royce.

Ferrari F12

Bij Ferrari gaat de V12-traditie al bijna 70 jaar terug. Enzo Ferrari kondigde destijds aan dat zijn auto’s alleen twaalf cilinders zouden tellen. Uiteindelijk liep het anders, maar een V12 met steigerend paard blijft steeds een uitzonderlijke motor. Dit exemplaar is geen uitzondering: in de F12 (de “TdF”-versie wordt niet meer verkocht) produceert hij 740 briesende paarden.

Lamborghini Aventador SV

Bij Lamborghini kende de originele V12 een carrière van bijna een halve eeuw. De Aventador heeft een nieuwe motor, maar gelukkig bleven de ingenieurs trouw aan het atmosferische recept. In zijn SV-uitvoering produceert het blok 750 pk.

Mercedes-Maybach S650 Cabriolet

Ook Mercedes heeft een lange V12-traditie. De motor vinden we dus terug onder de motorkap van heel wat modellen. Maar in deze bijzondere Maybach-cabriolet is hij het meest verfijnd: 6 liter, twee turbo’s en een vermogen van 630 pk.

Pagani Huayra

Pagani gebruikte altijd V12-motoren van Mercedes-AMG voor zijn modellen. Na het geweldige atmosferische blok in de Zonda krijgt de Huayra een nieuwe V12 biturbo. De klank is misschien iets minder, maar de prestaties zijn onweerstaanbaar, met 730 pk en vooral 1.000 Nm.

Rolls-Royce Wraith



Sinds Rolls-Royce bij BMW werd ingelijfd, zitten er alleen V12-motoren onder de motorkap. In afwachting van de volgende generatie Phantom bestaat het gamma nog steeds uit de berline Ghost, de coupé Wraith en de cabriolet Dawn. Alle drie gebruiken ze een V12 biturbo die zijn basis deelt met het blok uit de BMW M 760Li. De stilte is net als het vermogen indrukwekkend.