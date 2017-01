komt er in 2018 trajectcontrole op alle vlaamse snelwegen?

De Vlaamse regering wil over twee jaar het aantal trajectcontroles op de autosnelwegen in Vlaanderen drastisch opvoeren. “Daardoor zal je je op zowat alle Vlaamse snelwegen aan de maximumsnelheid moeten houden”, verklaarde minister van Mobiliteit Ben Weyts vanmiddag aan VTM Nieuws.

Momenteel twee

Op dit moment zijn er in Vlaanderen maar twee plaatsen waar er trajectcontroles worden gehouden: op de E17 in Gentbrugge en op de E40 in Erpe-Mere. Tegen 2018 komen daar dus 240 extra plaatsen bij. De precieze locaties van de nieuwe trajectcontroles is nog niet bekend, maar binnenkort zal zo goed als het hele Vlaamse snelwegnetwerk van de nieuwe camera’s voorzien zijn, zo weet VTM Nieuws.

Terreurdreiging

De nieuwe trajectcontroles zijn een onrechtstreeks gevolg van de terreurdreiging. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat binnenkort over het hele land zogenaamde ANPR-camera’s op de wegen installeren, die nummerplaten kunnen lezen. De camera’s moeten helpen om terroristen en andere criminelen op te sporen. “Maar de ANPR-camera’s kunnen ook perfect worden gebruikt voor snelheidscontroles”, aldus minister Weyts.

Mobiliteitsorganisaties laten zich alvast tevreden uit over de plannen van de minister. “Op de plaatsen waar nu al trajectcontroles zijn, is het aantal verkeersslachtoffers drastisch afgenomen”, zo zegt Danny Smagghe, woordvoerder van mobiliteitsorganisatie Touring.