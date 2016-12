5 dingen die je niet wist over de Bugatti Chiron

1. 4 turbo’s aan boord

De overgrote meerderheid van de moderne auto’s beschikt over een turbomotor. Dat de Chiron dus drukvoeding krijgt, is perfect normaal. Maar waar dit Frans-Duitse beest zich in onderscheidt, is het aantal. Er zijn namelijk twee paar turbo’s: het eerste begint vanaf 1.900 tpm, het tweede vanaf 3.800 tpm. Op die manier reduceert de Bugatti de responstijd van de motor.

2. De topsnelheid is… begrensd

De topsnelheid van 420 km/u kan je slechts halen na enkele checks en met een specifieke sleutel. Maar hoe verrassend het ook lijkt: de topsnelheid is elektronisch begrensd! Haal de begrenzer weg en hij raast door tot meer dan 450 km/u. Aan die snelheid gaan de banden niet lang mee… En zoals Bugatti zegt: er zijn maar weinig plaatsen op aarde waar je die snelheid kan bereiken. Om niet te zeggen: geen.

3. De grootste led-strook in de auto-industrie

Naast zijn prestaties springt ook zijn design in het oog. Achteraan speelt er zich zelfs een heus huzarenstukje af: het is de grootste led-strook in de auto-industrie, met een lengte van 1,6 meter. Er zitten 82 lichtdiodes in verwerkt.

4. Koeling: niet eenvoudig

Koel maar eens een 16-cilinder in W-vorm van 8 liter en vier turbo’s. Bugatti doet daarom een beroep op een krachtige waterpomp, die 800 liter per minuut kan pompen. Zoveel water heeft de Bugatti uiteraard niet aan boord, maar het volume van 37 liter blijft niettemin verbazingwekkend.

5. De gemiddelde eigenaar heeft 42 auto’s

Als je 2,4 miljoen euro (zonder opties) kunt ophoesten voor een auto, dan beschik je als Bugatti-klant over behoorlijk wat geld. De gemiddelde klant zou overigens 42 auto’s in zijn bezit hebben, 1,7 privévliegtuigen en 1,4 jachtschepen. Dat is meteen de voornaamste reden waarom het grootste deel van de klanten minder dan 2.600 km per jaar met zijn Bugatti rijdt.