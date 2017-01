5 sportwagens die we in 2017 verwachten

1. Alpine

Hoe kunnen we de terugkeer van Alpine vergeten? Het Franse merk maakt in 2017 zijn rentree, na een afwezigheid van… 22 jaar! Deze sportwagen met centrale motor doet qua stijl denken aan de beroemde A110 en legt 0-100 km/u af in 4,5 seconden.

2. Ford GT

Dit jaar worden de eerste exemplaren van de nieuwe Ford GT geleverd, en de definitieve specificaties eindelijk bekendgemaakt. Het model heeft een V6 biturbo van meer dan 600 pk centraal achterin. De klanten moesten aanschuiven, ondanks een prijskaartje van meer dan… € 400.000.

3. Lamborghini Huracan Superleggera

Net als zijn voorganger, de Gallardo, krijgt de Huracan een sportievere versie. Die is lichter en krachtiger, en moet de fine fleur van de supercars vervoegen. De specificaties zijn nog niet bekend, maar volgens de geruchten komt er heel wat koolstofvezel aan te pas.

4. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde

Een SUV tussen deze sportwagens? Jazeker, en wat voor een. Met de Stelvio in Quadrifoglio Verde-uitvoering presenteert Alfa de sportiefste SUV in zijn segment. Met Ferrari-V6 en 510 pk die naar de vier wielen worden gestuurd, kunnen de Porsche Macan Turbo en Jaguar F-Pace S maar beter uitkijken…

5. Mercedes-AMG GT Roadster

Hij is misschien iets minder sensatiegericht dan de coupé, maar de cabriolet zal populair zijn aan de westkust van de Verenigde Staten, een belangrijke markt voor Mercedes. De eigenaars daar kunnen zonder dak genieten van de waanzinnige klank van de V8 biturbo en het sportieve chassis.