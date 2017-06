6 dingen die je niet wist over de bouw van een Morgan

1. Sinds het eerste exemplaar in 1909 worden alle Morgans op bestelling en met de hand gemaakt in Malvern, op enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van het Britse Birmingham. De huidige fabriek dateert van 1914.

2. De Morgan 4/4 is vandaag de oudste auto die het merk in productie heeft: de eerste 4/4 werd in 1936 gebouwd. Het huidige model leunt nog nauw aan bij het model uit 1954, dat op zijn beurt een eenvoudige evolutie was van het originele model.

3. Elke auto die wordt gebouwd, werd op voorhand besteld en op maat gemaakt van de wensen van de klant. Die kan de afwerking en uitrusting van zijn auto helemaal bepalen: hij kan kiezen uit 40.000 kleuren, waarvan sommige meer dan 1.000 pond per liter kosten. Voor het interieur zijn er meer dan 150 soorten leder. Daarna kiest de klant het type koetswerk en de breedte, het type kap en het materiaal, de velgen, enzovoort.

4. Het Morgan-gamma bestaat vandaag uit drie “modelfamilies”: de klassiekers (4/4, +4 en Roadster), de V8-modellen (Aero en +8) met modern aluminium chassis en BMW-V8 van 367 pk, en de 3Wheeler, die zestig jaar na het productie-einde van zijn voorganger verscheen. Al deze modellen worden nog steeds met de hand gemaakt in Malvern.

5. De Morgan heeft geen houten chassis. De klassiekers worden op een klassiek stalen chassis gebouwd, op bijna dezelfde manier als in 1936, de Aero en +8 op een chassis van aluminium. Er wordt wel hout gebruikt, maar voor de structuur van het aluminium chassis.

6. Zodra hij geassembleerd is, vertrekt de Morgan naar de verfafdeling. Daar worden de koetswerkonderdelen terug gedemonteerd om afzonderlijk geverfd te worden (vleugels, motorkap, deuren,…). De laatste stap is de interieurafwerking en de stoffen kap. Nadien wordt de auto terug geassembleerd, worden de accessoires gemonteerd, en volgt er een wegtest en laatste inspectie voor de Morgan aan de klant wordt geleverd. Er zijn ongeveer 17 dagen nodig om een Morgan te assembleren.