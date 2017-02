Bijna € 60.000 voor deze oude VW Kever!

Nochtans was hij geen eigendom van een beroemdheid of verkeerde hij in showroomstaat. Daarvoor hoef je maar naar de foto’s te kijken. De waarde van deze auto zit in de echtheid. Hij werd op 4 maart 1952 nieuw geleverd in Zweden, en kende tot 2014 maar één eigenaar. Anton Jannson, uit de omgeving van Stockholm, zette zijn auto in 1963 in de garage om hem 51 jaar later pas te verkopen.

Met ski’s van toen

RM Sotheby’s beklemtoont vooral de authenticiteit van het model: “Deze VW heeft maar 77.000 kilometer gereden en heeft dus zijn originele koetswerk nog, de originele lak, bekleding, motor, versnellingsbak, dakdrager, skisteunen en zelfs houten ski’s uit 1950 van de eerste eigenaar.”

Authentiek

Volgens de verkoper werkt de auto nog perfect. Historisch belangrijk: een van de laatste productiemodellen met de achterruit in twee delen, en dus een van de meest authentieke Kevers die nog rondbolt. Er zijn nog heel wat Kevers in goede staat, maar weinig zoals deze…