Abarth 695: verzamelwaarde

Fiat en Riva werken opnieuw samen. Deze keer dient de bruisende Abarth 695 als basis. De Abarth 695 Rivale wordt geproduceerd in beperkte oplage en zal als gesloten versie en cabriolet beschikbaar zijn. De wereld van de jachten dient opnieuw als inspiratie, en meer bepaald de “56 Rivale”, een van de meest dynamische en efficiënte schepen van Riva. Het tweekleurige Rivablauw en –grijs wordt aangevuld door een marineblauwe lijn ter hoogte van de gordellijn die verwijst naar een waterlijn. Er zijn ook heel wat chromen details, zoals de deurgrepen, de strip op de kofferklep enzovoort.

Mahoniehout

In het interieur vinden we optioneel deurdrempels uit koolstofvezel, zetels en inzetstukken in de deuren in blauw leder, zwarte tapijten met blauwe inserts en een dashboard uit koolstofvezel of mahoniehout. Er is ook een pack dat de Riva-filosofie nog meer in de verf zet: naast een dashboard in mahoniehout en een stuur in blauw leder met mahoniehouten logo voegt het nog een mahoniehouten schakelpookknop en deurdrempels toe.

695 Rivale 175 Anniversary

De 695 Rivale doet er bij zijn lancering nog een beperkte reeks bovenop: die versie zet de 175ste verjaardag van Riva in de verf en onderscheidt zich door zijn velgen, logo’s en voorzetels in blauw en zwart leder. Er worden slechts 175 gesloten versies en evenveel cabriolets gebouwd.

Technisch

Onder de motorkap zit de bruisende viercilinder turbobenzine van het merk met de schorpioen: 180 pk en 250 Nm zorgen voor een tijd van 0 tot 100 km/u in 6,7 seconden en een topsnelheid van 225 km/u.