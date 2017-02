triptip: 70 jaar ferrari en 60 jaar fiat 500 op het antwerp classic salon

“Op 2 maart 2017 (…) is het precies 70 jaar geleden dat Enzo Ferrari zijn eerste echte Ferrari presenteerde: de Ferrari 125 S”, zo steekt de perstekst van het salon van wal. De organisatie slaagde erin om een vijftiental hyperexclusieve klassieke Ferrari’s op de beursvloer bij elkaar te krijgen.

Van fifties tot eighties

Bezoekers kunnen zich dus vergapen aan een Ferrari 166 Inter Coupé (1949), 250 GT Boano (1956) en 250 GT California Spider LWB (1957). Ook geweldige sixties-exemplaren zoals de 250 GT Lusso (1963), 250 GT Berlinetta SWB (1963), 500 Superfast (1964), 275 GT Spyder (1965), 275 GTB/4 (1966) en 365 GTB/4 Daytona (1969) zullen op de afspraak zijn. “Recenter” materiaal is er in de vorm van de 365 GT 4 BB (1976), 288 GTO (1984) en F40 (1987) en de 87/88C Formule 1 (1988). Ook niet als Ferrari gelabelde Ferrari-producten zoals de Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Spyder (1930) en Dino 246 GTS (1969) vallen er te bewonderen.

60 jaar 500

De Fiat Club Belgio zet dan weer een ander Italiaans icoon in de kijker. Dit jaar is het immers zestig jaar geleden dat de Nuova 500 aan het grote publiek werd voorgesteld. Reden genoeg om het originele model van onder het spreekwoordelijke stof te halen, net als zijn opvolgers. Ook heel wat bizarre en minder bizarre koetswerkvarianten en andere interpretaties van de 500 maken hun opwachting op het salon.

Met je oldtimer naar het salon?

Het Antwerp Classic Salon vindt plaats van vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart en gaat door in Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen. Zak je met je oldtimer naar het salon af, dan mag je gerust zijn: Antwerp Expo ligt buiten de lage-emissiezone . Let wel op als je achteraf toch de stad in wil. Meer informatie over het Antwerp Classic Salon vind je op deze website: www.antwerpclassicsalon.be