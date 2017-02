let op: antwerpen heeft voortaan een lage-emissiezone!

De stad Antwerpen is daarmee de eerste stad in België die dit systeem toepast. In buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië werden er al in heel wat steden gelijkaardige zones ingevoerd. Wil je voortaan met de auto Antwerpen binnen, dan controleer je beter op voorhand of dat nog wel mag. Het Antwerpse stadsbestuur liet al weten boetes uit te delen aan overtreders.

Waar bevindt de zone zich?

De lage-emissiezone spreidt zich uit op de rechteroever tussen de Antwerpse Ring en de Schelde, en op de linkeroever tussen de Schelde, de E17, de Park & Ride Linkeroever en het Sint-Annabos. De Singel rond het Antwerpse stadscentrum maakt eveneens deel uit van de lage-emissiezone.

Voor wie is de lage-emissiezone bedoeld?

Voor alle voertuigen die op benzine, diesel of lpg rijden. Het gaat dus om auto’s, bussen, bestelwagens, vrachtwagens en landbouwvoertuigen. De regeling geldt ook voor buitenlandse voertuigen. Bromfietsen en motoren vallen niet onder de nieuwe regeling.

Hoe weet ik of ik moet betalen?

Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de uitstoot van je voertuig. Het criterium dat de stad Antwerpen gebruikt, is de euronorm. Die vind je terug op het inschrijvingsbewijs van je auto. Rij je met een dieselmotor die voldoet aan de Euro4-norm of de Euro3-norm en heeft hij een roetfilter, dan hoef je niet te betalen. Voor motoren op benzine en lpg wordt de grens gelegd op Euro1.

Kan ik de LEZ toch binnen als mijn auto niet aan de norm voldoet?

In bepaalde gevallen is dat mogelijk, maar dan moet je steeds betalen. Sommige auto’s komen in aanmerking voor een verlaagd tarief, andere vallen onder het gewone of een verhoogd tarief. Je moet in elk geval altijd de toelating op voorhand aanvragen, anders riskeer je een boete. Ook buitenlandse nummerplaten moeten op voorhand worden geregistreerd. De stad Antwerpen investeerde in camera’s met nummerplaatherkenning om de lage-emissiezone te controleren.

Waar vind ik meer informatie?

Meer details over de lage-emissiezone, de criteria en de aanvraag van een toelating vind je op de website van Slim Naar Antwerpen