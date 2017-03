Aston Martin: een “racing”-afdeling om mee uit te pakken

De Aston Martin Vantage AMR Pro heeft verrassende specificaties. De looks zijn uiteraard rechtstreeks afgeleid uit de racerij en koolstofvezel is overvloedig aanwezig, maar ook het kloppend hart wordt gewijzigd: de V8 wordt rechtstreeks overgeheveld uit de Vantage GT4, en dat betekent 507 pk. Maar daar stopt het niet: regelbare ophanging, motorsteunen en een specifieke versnellingsbak, velgen met een centrale moer en Michelin Pilot Cup 2-banden,… Er worden slechts zeven exemplaren geproduceerd.

Het Aston Martin Racing-logo maakt echter ook zijn opwachting op het gezinsmodel van het gamma: de Rapide. De berline is uiteraard beschaafder, en onder de motorkap behoudt hij zijn V12. Dankzij een nieuwe uitlaat met vier uitlaatpijpen levert hij 600 pk, goed voor een topsnelheid van om en bij de 340 km/u. De 21-duimsvelgen, zijschorten en specifieke lakkleur maken het plaatje af. Dit model is beperkt tot 210 stuks. In de toekomst zouden er nog andere modellen volgen.