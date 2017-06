Audi A8 2018: alles hybride?

Audi kondigt namelijk aan dat alle A8-modellen een elektrisch systeem van 48 volt gebruiken. Dat kennen we al uit de nieuwe SQ7 en de Bentley Bentayga. Het systeem gebruikt onder meer een riemaangedreven alternator/starter die de motor uitschakelt als de snelheid onder 20 km/u duikt.

Motor uit bij 160 km/u

Tot 160 km/u is er ook een modus die de verbrandingsmotor uitschakelt wanneer je het gaspedaal lost. Het relatief lichte (30 kilogram) en eenvoudige (lees: niet duur) systeem kan tot 0,7 l/100 km besparen. Het zou relatief snel naar de rest van het gamma kunnen worden uitgebreid.

Volledig hybride?

Deze hybridevorm laat echter niet toe om te vertrekken of versnellen met behulp van een elektromotor. Audi werkt wel aan een plug-inhybride. Het is nog niet duidelijk of die als verbrandingsmotor een V6 diesel krijgt zoals de Q7 e-tron of een viercilinder turbobenzine zoals zijn concurrenten, de BMW 740e iPerformance op kop.

Motoren

Bij de lancering zal de A8 aangedreven worden door V6-benzine- en dieselmotoren en een V8 op benzine. Die laatste werd ontwikkeld door Porsche en kennen we al uit de RS 6 en RS 7. In de A8 zal hij echter iets worden ingetoomd. We kunnen ons perfect voorstellen dat er nadien nog een viercilinder hybride volgt, een V8 diesel en een W12. De S8 wordt uiteraard niet over het hoofd gezien.

Meerdere koetswerkvormen?

De recente conceptmodellen Prologue Avant en Allroad doen vermoeden dat het A8-gamma uitgebreider zal zijn dan vroeger. De A8 kan er zo ook als break en als crossover komen. Zelfs een coupé en cabriolet zijn niet volledig uit te sluiten. In het interieur worden de klassieke tellers vervangen door digitale. Met dit model wil Audi duidelijk BMW en Mercedes uitdagen. Zal het ook lukken?