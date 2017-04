Audi e-tron Sportback Concept: de voorbode van een elektrische SUV!

Het is geen toeval dat de Duitsers voor de onthulling voor China kiezen: volgens hen is het wereldwijd de grootste markt voor elektrische auto’s. Dat, en het feit dat de Chinezen verzot zijn op SUV’s natuurlijk…

Vierzitter

De Audi e-tron Sportback Concept houdt het midden tussen een Q7 en een A7. Of een e-tron Concept met een steil aflopende daklijn, zo je wil. Een gewaagd en stoer design dat de vier passagiers zal kunnen bekoren. Die zitten in een licht interieur met touchscreens allerhande.

Lichtfeest

Het opvallendste kenmerk van deze e-tron Sportback Concept is echter de lichttechnologie. Audi pionierde eerder al in het gebruik van led-koplampen, matrix-ledlampen en laserverlichting. Nu gaat het merk nog een stap verder: de voorkant van de auto is voorzien van 250 leds, die in allerlei opzichten kunnen worden gebruikt, van welkomstverlichting tot communicatie met andere auto’s.

Aandrijving

Audi maakt gebruik van niet twee, maar drie elektromotoren: een op de vooras en twee op de achteras. De vier wielen worden dus aangedreven, en krijgen een vermogen van 435 pk te verwerken. In een zogenaamde boostmodus bedraagt het vermogen zelfs 500 pk. Het sprintcijfer? 0-100 km/u zou slechts 4,5 seconden in beslag nemen. Het theoretische rijbereik bedraagt dankzij een 95 kWh sterke batterij meer dan 500 kilometer.

Productie

Audi zal deze e-tron Sportback Concept ook in productie nemen. In 2018 is het de beurt aan de “gewone” SUV, de e-tron. Een jaar later is het dan de beurt aan deze sportieve afgeleide.