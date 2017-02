Audi RS3: de grens van 400 pk bereikt!

Het gaat niet alleen om een simpele motorupgrade: heel de auto krijgt een update. Net als de gefacelifte A3 krijgt de RS3 een nieuw digitaal instrumentenpaneel (dat de klassieke wijzerplaten overboord gooit) en enkele esthetische aanpassingen.

280 km/u

Onder de motorkap krijgt het kloppende hart van de RS3, de 2.5 TFSI vijfcilinder, 33 pk extra om de magische grens van 400 pk te bereiken. Bovendien beschikt hij over een koppel van 480 Nm. Dankzij vierwielaandrijving en de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling zet deze Audi knalprestaties neer: 0-100 km/u in 4,1 seconden en (op aanvraag) een topsnelheid van 280 km/u. Een kleine – en belangrijke – bonus: de motor is 26 kilogram lichter.