Audi RS5: V6 biturbo

De 2,9 liter V6, die je misschien kent uit sommige Porsches, krijgt hier een schokbehandeling die goed is voor 450 pk en 600 Nm. Het vermogen wordt via een achttrapsautomaat naar de vier wielen gestuurd. Zoals het voor een sportwagen hoort geeft de vierwielaandrijving de voorkeur aan de achterwielen, met een statische 40:60-verdeling. Het model krijgt ook een gestuurde demping en optioneel een sperdifferentieel tussen de achterwielen. Niets dan goeds voor de chrono’s dus: 0-100 km/u in 3,9 seconden en een topsnelheid van 250 of zelfs 280 km/u.