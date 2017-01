Audi SQ5 TFSI: voortaan ook op benzine!

De vorige SQ5 was in Europa beschikbaar met een drieliter diesel en met een drieliter benzinemotor in de rest van de wereld. Deze keer wordt het een 3.0 V6 TFSI voor iedereen.

Turbo

Het is geen verrassing dat de SQ5 de motor van de S4 en S5 overneemt. De drie liter grote V6 produceert 354 pk en 500 Nm tussen 1.370 en 4.500 tpm. Daardoor haalt hij 100 km/u in 5,4 seconden en een topsnelheid van 250 km/u. In tegenstelling tot de vorige motor van de Audi S5 maakt hij geen gebruik meer van een compressor, maar van een turbo.

Vierwielaandrijving

Het chassis van de SQ5 is voorzien van vierwielaandrijving, dat de voorkeur geeft aan de achterwielen. Dankzij het sportdifferentieel kan het koppel afhankelijk van de omstandigheden over de achterwielen worden verdeeld. Tot slot krijgt deze Audi standaard adaptieve demping.