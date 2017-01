een auto kopen tijdens het autosalon? 5 tips!

Hier volgen vijf tips die je kunnen helpen om maximaal voordeel te halen tijdens de Autosalonperiode.



1. Maak je (online) huiswerk

Het Autosalon is een attractief spektakel, met stijlvol ingerichte stands, gestroomlijnde dames, verleidelijke lichteffecten en bijna 100 exposanten. Leuk voor de adrenaline, maar helaas niet het juiste milieu om onvoorbereid naar toe te stappen om een auto te kopen. Omdat er zoveel moois te zien is, loop je het risico geen (goede) keuze te kunnen maken.



Het is handiger en beter om online al eens je huiswerk te maken. De nieuwste automodellen van de constructeurs zijn gedurende het Autosalon ook op hun websites te zien. Maak op basis van je wensen (model, ruimte en zitplaatsen, cilinderinhoud, brandstofverbruik, CO2-uitstoot, opties, accessoires enzovoort) én je financiële mogelijkheden een shortlist waarop hooguit 4 tot 6 modellen voorkomen. Deze voertuigen kan je op het salon dan gericht nader bekijken.

Voor je een auto koopt wil je immers toch graag weten hoe deze ’aanvoelt’. Even achter het stuur zitten, de kinderen hun plekje laten verkennen, het dashboard tot jou nemen en met je handen over de body strijken. Kortom, je wil een beetje verliefd worden op de auto waar je (hopelijk) jaren in zal rijden. En op de Brussel Expo tref je nu eenmaal alle merken op één plek.



2. Neem geen overhaaste beslissing

Op het Autosalon zetten de exposanten doorgaans hun beste verkopers, die handig weten in te spelen op jouw enthousiasme. Het is meestal beter om niet op het salon tot een aankoop over te gaan, maar om achteraf contact te maken met de dealer (bij een showroom in jouw buurt of online).

Wees je ervan bewust dat haast alle Autosalon-voordelen ook buiten de poorten van de Heizelpaleizen gelden, vaak zelfs tot enkele weken na het evenement. Je kan op het Salon alvast vragen naar een gedetailleerde prijsofferte (inclusief BIV-berekening en garantievoorwaarden) van het uitgekozen model.



3. Zoek de voordeligste financiering

Naast autodealers zijn ook banken en andere financierders prominent aanwezig op het autosalon. De doorsnee consument heeft immers een lening nodig om een nieuwe auto aan te schaffen. Traditiegetrouw bieden banken rond de periode van het Salon hun laagste JKP op autoleningen. Kredietkosten voor een autolening kan je vooraf eventueel al online vergelijken. De eenvoudigste manier is via een vergelijkingswebsite, waar de JKP op autoleningen van de belangrijkste financierders naast elkaar wordt gezet.



Over JKP: Banken zijn wettelijk verplicht om in het jaarlijks kosten percentage al hun kosten op te nemen, waaronder de bankrente, administratiekosten en premies. Naast het JKP mogen er geen andere (verborgen) kosten zijn op een autolening. Een financiering met een lager JKP is hierdoor gegarandeerd goedkoper dan een waarvan het JKP hoger ligt.



4. Vergelijk de premie van de Omnium

Autodealers en banken kunnen tijdens het Autosalon een promotie verbinden aan de verkoop of financiering van een auto. Indien jij met ze in zee gaat, ontvang je een leuke korting op de premie van een Omnium-verzekering. Let hierbij op het volgende:

Wordt de Omnium-verzekering niet nog goedkoper wanneer je rechtstreeks zaken doet met de verzekeraar? Dit is makkelijk na te trekken, omdat de meeste verzekeringsbedrijven zelf ook een stand hebben op het Autosalon en hun eigen korting promoties aanbieden.

Is er bij een promotie sprake van een verplichte keuze voor een bepaalde verzekeringsmaatschappij? Bekijk in dit geval of dezelfde Omnium niet goedkoper is bij een andere verzekeraar.



5. Wat ontvang je nog voor je huidige wagen?

Veel Belgen combineren de aankoop van een nieuwe auto met het inruilen van het oude (huidige) voertuig. Nagenoeg alle autodealers bieden tegenwoordig een dergelijke optie, ook wanneer de oude auto van een ander merk is.

Koop je een nieuwe Renault bij de officiële dealer, dan mag je je oude Volkswagen er meestal ook achterlaten. Je dient er bij een combinatieverkoop echter voor te waken dat een korting op de prijs van het nieuw model niet ten koste gaat van de inruilwaarde van je huidige auto. In dat geval schiet je in je eigen voet.

Zorg daarom dat je een goed beeld hebt over de waarde van je huidige wagen voordat je naar de dealer stapt. Op basis van onder meer het bouwjaar en het aantal verreden kilometers kun je online makkelijk een gangbare richtprijs vinden.