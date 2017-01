Citroën op het Salon van Brussel 2017

Na enkele rustigere jaren qua nieuwigheden pakt Citroën op het Salon van Brussel uit met twee Belgische premières. De eerste is uiteraard de gloednieuwe C3. Zijn sprankelend kleurenpalet en zijdelingse “Air Bumps” springen in het oog, en zijn dashcam die je uitspattingen registreert is een unieke feature. Hij laat een frisse wind door de markt waaien.

Space Tourer

Op een degelijk bedrijfsvoertuigensalon mag de Space Tourer als Belgische première niet ontbreken. Deze nieuweling deelt heel wat met de Toyota ProAce en Peugeot Traveller, en is beschikbaar in twee verschillende lengtes. Zijn natuurlijke habitat is goederenvervoer, maar ook kroostrijke gezinnen kunnen in zijn gezinsversie terecht. Er is zelfs een “Business Edition” met lederen zetels en werktafeltjes.