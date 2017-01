Ford op het Salon van Brussel 2017

We beginnen bij de sportievelingen: de Focus RS en de Mustang. Die spreken uiteraard ruim tot de verbeelding. Maar wie ze te schreeuwerig vindt en liever gewatteerde luxe heeft, kan bij het Vignale-luxegamma terecht. Dat wordt aangeboden op verschillende modellen, van de Mondeo over de Kuga tot de S-Max. Naast een chiquere afwerking geeft Vignale ook recht tot een volwaardige dienst na verkoop.

Ka+

Ford gaf in Europa niet veel ruchtbaarheid aan deze sympathieke stadswagen. De levendige en bruisende Ka+ is ook ruim en praktisch. Alleen jammer dat het gamma zo beperkt is. Een van de verrassingen van 2016.

Kuga

De Kuga profiteerde onlangs van een facelift halfweg zijn carrière. Hij is iets moderner geworden qua stijl, krijgt een gereviseerd multimediasysteem en een licht geüpdatet motorpalet. Naast de luxueuze “Vignale”-afwerking biedt Ford eveneens een “ST”-uitrustingsversie met sportievere looks en stevigere demping.