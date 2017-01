Honda op het Salon van Brussel 2017

De nieuwe generatie van de Civic bewaart zijn enigszins aparte stijl en gaat volop voor de dynamiek. Maar hij is vooral 4,5 meter lang, wat uitstekend moet zijn voor de interieurruimte. Vooral de koffer belooft een recordvolume van 478 liter. Onder de motorkap wordt de Civic ook in het nieuw gestoken, met twee nieuwe turbobenzines van 1 liter (driecilinder) en 1,5 liter (viercilinder) en respectievelijk 129 en 182 pk. De bekende 1.6 diesel is uiteraard eveneens van de partij.

NSX

Deze supersportieveling zal eveneens present tekenen op de stand van de constructeur. Deze hoogtechnologische coupé combineert drie elektromotoren, een V6 turbo, vierwielaandrijving en een versnellingsbak met dubbele koppeling met negen verzetten. Hij levert niet minder dan 581 pk en uitstekende dynamische prestaties.

Verder

Hij gaat weliswaar naar het einde van zijn carrière, maar de huidige Civic Type R zal ook van de partij zijn, net als zijn racevariant die het TCR-kampioenschap won. Een McLaren-Honda zal de aandacht van de Formule 1-liefhebbers trekken. De bravere HR-V en Jazz, twee intelligent ontworpen auto’s, maken het rijtje compleet.