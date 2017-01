Hyundai op het Salon van Brussel 2017

De ster van de stand is ongetwijfeld de nieuwe i30. De compacte berline werd volledig vernieuwd en zal voor het eerst op Belgische bodem te zien zijn. Met zijn imposantere grille ziet de i30 er sportiever uit. Hij doet een beroep op een nieuw gamma benzinemotoren, waaronder twee met een turbo: een 1.0 driecilinder (120 pk) en een 1.4 viercilinder (140 pk). Die laatste is bovendien een première. De 1.6 turbodiesels worden opnieuw gebruikt. De connectiviteit van het model is up-to-date, en heel wat rijhulp mag uiteraard niet ontbreken.

Daarnaast is er nog de i10, de kleine stadswagen met verzorgde looks, en een multimediasysteem dat Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt.