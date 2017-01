de autoverzekering : alles wat je moet weten

1. Aansprakelijkheidsverzekering

Voertuigen in België zijn enkel op de wegen toegelaten van zodra er voor dat voertuig een polis burgerlijke aansprakelijkheid is afgesloten. Deze verzekering is van toepassing in het geval dat je materiële, morele of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden tijdens een ongeval. In fout zijn is geen noodzakelijke voorwaarde, als een andere betrokken partij een zwakke weggebruiker is zal de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van het voertuig moeten tussenkomen voor diens lichamelijke schade, ook wanneer de bestuurder van het voertuig niet aansprakelijk is. Bovendien zullen de verwondingen die je oploopt als bestuurder ook niet verzekerd zijn door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Hou er rekening mee dat deze verzekering de schade aan jouw voertuig niet zal dekken. Als je wenst dat deze kosten wel gedekt worden, zal je een aanvullende verzekering moeten aangaan (omnium). De premie van zo’n verzekering varieert in functie van jouw verzekeringsmaatschappij, leeftijd, de kracht van de motor en van jouw bonus malus (systeem dat een persoon afstraft die een ongeval veroorzaakt).

2. Omnium verzekering

Er bestaan drie verschillende vormen van omnium: de volledige omnium tegen aangenomen en werkelijke waarde en de mini omnium. Deze verzekeringen zijn niet verplicht maar kunnen wel van pas komen als je betrokken geraakt bij een ongeval. Deze verzekeringen gelden wel niet als je onder invloed van alcohol bent tijdens het ongeval.

De volledige omnium dekt alle schade aan jouw voertuig, zelfs als je verantwoordelijk bent voor het ongeval. Deze verzekering komt ook tussen als er schade is aan jouw voertuig veroorzaakt door vandalisme, glasbreuk of brand en schade dat het gevolg is van een storm, hagel of een overstroming, etc. Twee verschillende vormen van de volledige omnium kunnen onderscheiden worden: aangenomen en werkelijke waarde.

Werkelijke waarde: op het moment van het ongeval zal de vergoeding bepaald worden aan de hand van de verkoopprijs van jouw voertuig die voor het ongeval van toepassing is. Hierbij spelen 3 factoren een belangrijke rol: de ouderdom van de wagen, hat aantal gereden kilometers en de algemene toestand van het voertuig. Voor deze omniumverzekering betaal je dus een lagere premie, vanwege een lagere schatting van de waarde van jouw wagen.

Aangenomen waarde: deze is de waarde die vastgesteld is in een overeenkomst tussen de verzekerde en de verzekeraar, die ook in het contract wordt opgenomen. Voor nieuwe wagens is er een degressieve waarde van toepassing: de eerste 12 maanden bedraagt de waardevermindering 0%, daarna zal de waarde van jouw wagen beginnen te dalen. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt hierbij haar eigen formule. Voor deze omniumverzekering betaal je dus een hogere premie, vanwege een hogere schatting van de waarde van jouw wagen.

De mini omnium biedt verschillende verzekeringen voor schade aan jouw voertuig bovenop de aansprakelijksheidsverzekering; bijvoorbeeld schade dat het gevolg is van diefstal, glasbreuk of een natuurramp. Je bent niet gedekt als je verantwoordelijk bent voor een ongeval, als de schade aan jouw voertuig het gevolg is van vandalisme, in geval van betwisting van aansprakelijkheid of wanneer de tegenpartij onbekend is. Sommige verzekeraars bieden een uitgebreide mini omnium aan waarbij je gedekt wordt in geval van brand, diefstal, glasbreuk of natuurramp; deze laatste dekt alle schade aan jouw voertuig in geval van total loss, ook als je verantwoordelijk bent voor het ongeval.

Het is van groot belang om de voorwaarden in verband met schade aan jouw voertuig die in de contracten worden vermeld, steeds goed na te lezen. Verzekeraars zullen weigeren om compensaties uit te betalen als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Bovendien is het belangrijk om te weten wanneer en in welke gevallen een franchise van toepassing is.

Vergeet zeker niet dat je normaal gezien enkel een omnium verzekering kan aangaan bij de verzekeringsmaatschappij van jouw aansprakelijkheidsverzekering. Als je over een bonus malus van -2 beschikt (dus zeer goed) kan de aansprakelijkheidsverzekering bij enkele verzekeringsmaatschappijen ook tussenkomen voor de kosten in geval van verwondingen bij jezelf of bij jouw passagiers. Andere opties kunnen ook van toepassing zijn bij zo’n uitgebreide verzekering.

De premie voor de volledige en mini omnium zal steeds afhankelijk zijn van de leeftijd, woonplaats en ervaring van de persoon achter het stuur, het aantal schadegevallen in het verleden, het bedrag van de franchise, de prijs van het voertuig, de kracht van de motor en de verzekerde waarde.

3. Bijkomende verzekeringen

Het is ook mogelijk om bijkomende verzekeringen af te sluiten die ook van pas kunnen komen tijdens een ongeval. De verzekering rechtsbijstand laat je toe jouw rechten toe te kennen of ze indien nodig te verdedigen bij een meningsverschil tussen jou en derde betrokkenen, of tussen jou en jouw verzekeringsmaatschappij.

Een verzekering voor pechbijstand is ook zeker ook geen overbodige luxe. Bij een platte band of lege accu word je binnen het uur geholpen. Dit kan zeker van pas komen als je vaak op de baan bent of soms naar het buitenland op reis gaat met de auto.

Een bestuurdersverzekering beschermt iedere bestuurder van een voertuig, ook wanneer die verantwoordelijk is voor het ongeval. De inzittenden van het voertuig worden hierdoor ook gedekt tegen lichamelijke schade en de gevolgen hiervan.

4. Verzekeringen bij kredietkaarten

Bepaalde kredietkaarten kunnen ook goed van pas komen als je problemen ondervindt met jouw auto. De Beobank Q8 World MasterCard zal bijvoorbeeld de kosten dekken wanneer je het slachtoffer bent van auto-agressie of bij diefstal van jouw autosleutels en/of de papieren van jouw auto.

De kredietkaart MasterCard Platinum van Belfius biedt ook bijstand voor voertuigen en passagiers (maximaal twee verzekerde voertuigen per gezin).

De kredietkaart Platinum van American Express biedt sinds kort ook bijstand voor voertuigen die pechverhelping nodig hebben in Europa.

Aarzel niet om hier te klikken voor meer informatie over de verzekeringen die inbegrepen zijn bij kredietkaarten.