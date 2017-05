Bevestigd: de nieuwe BMW M5 krijgt vierwielaandrijving

Zoals we eerder al konden testen in de berline en de Touring, is de nieuwe BMW 5-Reeks een kolossale machine geworden. Geen evidente opgave om hem dus dynamisch en performant te doen rijden. Zeker niet met een evolutie van de 4,4 liter grote V8 biturbo onder de motorkap. BMW geeft nog geen details vrij over het vermogen, maar volgens de geruchten produceert hij meer dan 600 pk en bijna 800 Nm. Zie je dat al richting de achterwielen gaan?

M xDrive

Vierwielaandrijving dus, en daar heeft BMW bij zijn sportieve modellen al ervaring mee opgedaan: bij de M550i en M760Li. Het xDrive-systeem geeft de voorkeur aan de achterwielen, en betrekt de voorwielen alleen in het spel wanneer de achterwielen grip verliezen. Maar de Beiers geven je nog meer vrijheid. Ze laten je kiezen tussen drie standen: 4WD, 4WD Sport en 2WD. Dat betekent dat je de nieuwe M5 dus ook gewoon als achterwielaandrijving kunt piloteren.

Achttrapsautomaat

Het kolossale vermogen van deze M5 wordt dus naar keuze naar de vier wielen of de achterwielen gestuurd via een achttrapsautomaat. De reactietijd van de versnellingsbak kan zoals gewoonlijk bij BMW M-producten. worden aangepast. Uiteraard kan je zelf schakelen met de peddels achter het stuur.

De nieuwe BMW M5 wordt dit jaar nog officieel onthuld.