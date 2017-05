BMW: een update voor de 1-Reeks en 2-Reeks

De opvolger van deze 1-Reeks wordt stilaan klaargestoomd om in de coulissen plaats te nemen. Grote veranderingen staan er dus niet meer op het programma. De 2-Reeks zal nog iets langer op de scène mogen blijven staan, en werd dus grondiger onder handen genomen.

Technologie-update

De grootste wijziging bij beide modellen vind je in het interieur. De grotere BMW’s maken al een tijdje gebruik van een geüpdatet infotainmentsysteem. Die upgrade valt nu ook de kleinste modellen te beurt. Het iDrive-systeem werd dus aangepast, en de bijbehorende Connected-diensten verder aangevuld. Het dashboard werd daarbij lichtjes hertekend.

Nieuwe kleuren en velgen

Andere likjes verf en nieuw schoeisel mochten uiteraard niet ontbreken. De 1-Reeks krijgt er twee nieuwe koetswerkkleuren bij (Sunset Orange en Seaside Blue), en vijf nieuwe velgdesigns. De 2-Reeks doet het met drie kleuren meer (Mediterranean Blue bovenop de twee kleuren hierboven) en een velgdesign minder (vier nieuwe 17- en 18-duimsvelgen).

Specifiek

Daarnaast zijn er nog enkele specifieke wijzigingen: de 1-Reeks staat voortaan in de catalogus met extra speciale edities. Deenlaten zich opmerken door een zwart radiatorrooster, zwarte accenten in de led-koplampen en donkere led-achterlichten. De 2-Reeks krijgt dan weer een volledig hertekende voorzijde, met nieuwe bumper en nieuwe koplampen, die voortaan standaard over leds beschikken.