BMW 4-Reeks: in het nieuw

De 4-Reeks kon natuurlijk niet achterblijven. BMW pakte eerst de gewone 3-Reeks aan en boog zich daarna over de 3-Reeks Gran Turismo voor een facelift. Nu volgen alle modellen op basis van de coupé. En die hebben het niet slecht gedaan: sinds hun introductie eind 2013 gingen er maar liefst 400.000 4-Reeksen de showroom uit.

Nieuwe blik

Net als bij de 3-Reeks herken je de gefacelifte 4-Reeks aan de koplampen: de xenonlampen ruilt hij voortaan in voor led-lichten, en alle 4-Reeksen krijgen standaard led-mistlampen. De led-technologie doet ook zijn intrede in de achterlichten. Ook de bumpers vooraan en achteraan werden lichtjes hertekend.

Volgens het boekje

Verder verloopt de facelift van de 4-Reeks volgens het boekje. Dat betekent dus nieuwe accenten in het interieur, nieuwe koetswerkkleuren (waaronder de intrigerende kleuren Snapper Rocks Blue en Sunset Orange) en nieuwe inzetstukken. Nieuwe velgen maken het rijtje af.

Technisch

Het blijft niet louter bij het visuele: BMW herbekeek de ophanging van de 4-Reeks, zowel van de Coupé als van de Cabriolet en de Gran Coupé. De ingenieurs mikten op meer dynamiek zonder aan comfort in te boeten, en hoopten zo de rijeigenschappen te verbeteren. We hopen het resultaat snel aan een test te kunnen onderwerpen.

Connected

Het Professional-navigatiesysteem kreeg dezelfde update als in de 3-Reeks en 3-Reeks Gran Turismo. Je herkent het aan de gewijzigde interface, dat voor een intuïtievere bediening en meer gebruiksgemak moet zorgen. We onderwierpen het recent nog aan een test in de 3-Reeks Gran Turismo.

M4

De M4 Coupé en Cabriolet worden uiteraard niet over het hoofd gezien: zij krijgen standaard adaptieve led-koplampen en led-achterlichten en nieuwe afwerkingsdetails in het interieur. De sportversies hebben ook recht op het nieuwe Professional-navigatiesysteem.