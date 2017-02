BMW 5-Reeks Touring: eindelijk officieel!

Interessant feitje voor de quizfanaten onder jullie: de vierdeursversie van de 5-Reeks is intussen al aan zijn zevende generatie bezig. De Touring zit nog maar aan generatie vijf. De 5-Reeksen uit de jaren 70 en 80 deden het immers zonder breakversie.

Dieetkuur

De BMW 5-Reeks Touring ondergaat natuurlijk dezelfde dieetkuur als de berline. En net als die vierdeurs verliest hij heel wat gewicht en krijgt hij een volledig nieuw chassis. Dat is natuurlijk niet het enige wat hij van de berline kopieert: heel wat dezelfde technologie en uitrusting maakt ook bij de Touring zijn opwachting. Maar daar komen we meteen toe.

Niveauregeling

De 5-Reeks Touring heeft natuurlijk enkele specifieke eigenschappen. Zoals een ophanging die achteraan standaard voorzien is van luchtvering en automatische niveauregeling. Maar in de optielijst kan je natuurlijk terecht voor adaptieve demping, achterwielsturing en een verlaagde sportophanging. Dingen die we kennen uit de Berline.

Meer ruimte

De koffer is natuurlijk de grote troef van deze Touring, en de ruimte neemt uiteraard toe: met 10 liter om precies te zijn (van 560 liter in de vorige versie tot 570 liter nu). Klap je de achterbank neer, dan bedraagt de kofferinhoud geen 1.670 liter meer, maar 1.700. Met die cijfers neemt de 5-Reeks Touring de maat van de Volvo V90 (560 liter en 1.526 liter), maar moet hij dé grote concurrent, de Mercedes E-Klasse laten voorgaan (640 liter en 1.820 liter).

Moduleerbaar

De achterbank neerklappen kan je trouwens in drie delen (40/20/40) en met een druk op de knop vanuit de koffer. De kofferklep heeft nog steeds een apart openende achterruit, en ze kan ook automatisch worden bediend, desnoods met een voetzwaai onder de bumper als je je handen vol hebt.

Onder de kap

De BMW 5-Reeks Touring is bij zijn lancering verkrijgbaar met dezelfde motoren als bij de lancering van de berline: meer bepaald de 530i-viercilinder van 252 pk en 540i-zescilinder van 340 pk aan benzinezijde. Ze zijn allebei gekoppeld aan een achttrapsautomaat, de zescilinder krijgt standaard xDrive-vierwielaandrijving. Dieselmotoren zijn er natuurlijk ook: de 520d-viercilinder met 190 pk, standaard gekoppeld aan en manuele zesversnellingsbak en optioneel verkrijgbaar met automaat, en de 530d-zescilinder, die standaard de achttrapsautomaat in zijn rangen telt en optioneel met xDrive kan worden aangestipt.

Uitrusting

De break maakt uiteraard aanspraak op dezelfde uitrusting als de berline: het bijzonder uitgebreide en geconnecteerde infotainmentsysteem, dat niet alleen met een touchpad, maar ook met stem en gebaren kan worden bediend, de smartphone-integratie (onder meer met Apple CarPlay) en zelfs de parkeerhulp met afstandsbediening. Daarnaast staat er nog heel wat rijhulp op de agenda: rijstrookassistentie, waarschuwingen voor kruisend verkeer achter de auto, adaptieve snelheidsregelaar, enzovoort.

Genève

De nieuwe BMW 5-Reeks Touring wordt officieel voorgesteld op het salon van Genève. In de showrooms wordt hij verwacht tegen de zomer van 2017. Prijzen en andere motoren volgen dus ook later dit jaar.