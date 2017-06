BMW 6-Reeks GT: drie in één

De eerste grote verandering zit in de afmetingen: het nieuwe model is 5,091 meter lang. De BMW is ook breder en lager en oogt sportiever dan zijn voorganger. Dankzij het moduleerbare platform van BMW zet hij ook bijna 150 kilogram minder op de weegschaal, ondanks een groter aandeel technologie dan ooit.

Technologie

In het interieur vinden we een multimediascherm van 10,25 duim dat je kunt bedienen via een draaiknop, met je stem, via het touchscreen of met gebaren. Het head-updisplay is in kleur en heeft een resolutie van 400 x 800 pixels. Alle gebruikelijke functionaliteiten zijn uiteraard aanwezig, van een internetverbinding via Apple CarPlay tot een conciërgedienst.

Steeds zelfstandiger

De rijhulp werd uitgebreid: de auto remt, versnelt en rijdt zelfstandig op zijn rijstrook bij snelheden tussen 0 en 210 km/u. De chauffeur kan het stuur zelfs 30 seconden loslaten. De camera’s kunnen voortaan zelfs de auto voor je voorligger detecteren. Alle andere rijhulp is uiteraard ook beschikbaar.

Interieurruimte

De GT-modellen boden steeds het beste compromis tussen afmetingen en interieurruimte bij BMW. Met zulke afmetingen ontgoochelt de ruimte aan boord dus zeker niet. Ook de bagage beschikt over voldoende plaats: van 610 tot 1.800 liter, afhankelijke van de stand van de 40/20/40-neerklapbare achterbank.

Motoren

Bij de lancering biedt BMW voorlopig drie motoren aan: de 30i (een tweeliter viercilinder turbobenzine van 258 pk), de 40i (een drieliter zescilinder turbobenzine van 340 pk) en de 30d (drieliter zescilinder turbodiesel van 265 pk). Vierwielaandrijving is beschikbaar op de twee krachtigste motoren, een achttrapsautomaat is standaard.

BMW biedt standaard luchtvering achteraan. Een volledige luchtvering staat in de optielijst. Net als in de 5-Reeks is een adaptieve schokdemping ook optioneel.