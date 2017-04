De BMW 7-Reeks is 40 jaar oud!

Het salon Techno Classica in Essen wordt door velen terecht gezien als het mooiste salon ter wereld voor wie van klassieke auto’s houdt. Elk jaar komen er niet minder dan 1.000 internationale exposanten samen! De 29ste editie heeft zopas haar deuren geopend in de Messe van Essen, in Noord-Rijnland-Westfalen.

BMW koos voor dit prestigieuze kader om de 40ste verjaardag te vieren van zijn 7-Reeks, naast de 30ste verjaardag van de Z1 en van zijn eerste V12-motor.

De 7-Reeks werd geboren in 1977 onder de codenaam E23. Hij was de eerste van een bloedlijn van zes generaties, die al van in het begin de top van het gamma en het summum van technologische vooruitgang van het merk met het propellorlogo symboliseert. BMW toont zeven exemplaren van zijn vlaggenschip, zoals een E32 die door Karl Lagerfeld onder handen werd genomen, een studie met een V16-motor, de E38 die door James Bond werd bestuurd in Tomorow Never Dies en de opulente, pas onlangs voorgestelde M760Li xDrive.

Maar ook…

Naast de 7-Reeks is in Essen ook een plek gereserveerd voor de V12 van BMW. Ter herinnering: hij was de eerste twaalfcilinder in een Duitse auto na de Tweede Wereldoorlog. In 1987 werd hij voorgesteld onder de motorkap van de 750iL. Met zijn 300 pk was hij een erg krachtige motor. Vandaag ontwikkelt een 760Li xDrive echter meer dan het dubbele (610 pk)!