BMW: er komt dan toch een 8-Reeks!

De geruchtenmolen draaide op volle toeren en er werden mysterieuze prototypes gespot, maar BMW bevestigt officieel dat het werkt aan een opvolger voor de legendarische luxecoupé uit de jaren 90. De langverwachte topcoupé zou in 2018 worden onthuld. Voorlopig moeten we het nog even doen met dit teaserbeeld, maar binnen enkele weken is er gelukkig al de conceptcar.