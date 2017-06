Officieel: BMW Concept 8 Series

Voor het eerst sinds 1999 haalt BMW de naam “8-Reeks” nog eens van onder het stof. Met deze coupé wil BMW zijn aanwezigheid in het luxesegment versterken. Tegelijk willen de Beiers het opnemen tegen de Mercedes S-Klasse Coupé, de Lexus LC en – waarom niet – de Bentley Continental GT.

Scherp en glooiend

De Duitse designers toverden een lange motorkap, glooiende daklijn en opwippende achterkant uit hun pen, en een stel scherpe lijnen in de flanken. De Concept 8 Series krijgt een exclusieve Barcelona Grey Liquid-koetswerkkleur en is geschoeid met 21-duimsvelgen. Vooraan sneuvelen de karakteristieke opklappende koplampen uit de originele 8-Reeks op het altaar van de voetgangersveiligheid. Ze maken plaats voor laserkoplampen.

Swarovski

Binnenin krijgen we nog geen beelden te zien, maar BMW geeft mee dat het interieur uit donkerbruin en wit Merinoleder bestaat, en dat de bedieningsknop voor het iDrive-infotainmentsysteem gemaakt is van Swarovskiglas.

2018

Voor het motorgedeelte hult BMW zich momenteel nog in stilzwijgen. De Duitsers geven alleen mee dat de Concept 8 Series achterwielaangedreven is. De productieversie van de nieuwe 8-Reeks wordt in 2018 verwacht.