Goede vooruitzichten: de toekomst van BMW M in ons land

Op dit moment staan er zes M-modellen in de catalogus: de M2 (de bijzonder populaire coupé waarvan BMW amper de vraag kan bijhouden), het duo M3/M4 (waarvan die laatste als coupé en als cabriolet te krijgen is), de M6 (die er op zijn beurt is in drie varianten – coupé, cabriolet en Gran Coupé – en die als eerste zal worden afgelost, in navolging van de 5-Reeks waarop hij gebaseerd is), en de twee SUV’s: de X5 M en X6 M.

M Performance

Tel daarbij nog een handvol M Performance-derivaten, die sportiviteit koppelen aan dagelijks bruikbaarder comfort. Zo zijn er de M140i en M240i, het duo M550i/M550d, de supersportieve M760Li-limousine, en de SUV’s (X4 M40i, X5 M50d en X6 M50d). Bekijk dat hele lijstje en je weet dat BMW-verkopers niet alleen heel wat codetaal moeten leren, maar ook dat de M-afdeling productiever is dan ooit.

België doet het goed

Dat valt niet alleen wereldwijd in goede aarde, maar ook bij ons: op zes jaar tijd is de verkoop van het aantal verkochte M-modellen – zonder de M Performance-varianten – vervijfvoudigd. Die kleine maar belangrijke markt wil BMW M blijven bedienen, zegt Peter Henrich, de CEO van BMW Group Belux: “Niet alleen met de klassieke M- en M Performance-modellen, maar ook met speciale modellen, zoals de M4 GTS en M4 CS. Bovendien zullen we in de toekomst nog speciale reeksen blijven ontwikkelen. De Competition- en “30 Jahre”-modellen zijn daar een uitstekend voorbeeld van.”

Aandacht voor de klanten

Daar wil BMW M het niet bij laten: koop je een nieuwe M of deed je dat in de afgelopen drie jaar, dan word je automatisch vijf jaar lang lid van de “M League”. Met dat lidmaatschap kan je je auto op circuit leren kennen, races bijwonen, andere evenementen ontdekken, enzovoort. Het programma is alleen voorbehouden voor klanten van de klassieke M-modellen, en is vergelijkbaar met wat BMW doet met de Club7 voor eigenaars van een 7-Reeks, 6-Reeks en i8.

Volgende op de planning: de nieuwe M5

Het eerstvolgende M-product dat BMW op de markt brengt, wordt de nieuwe M5. Die staat in de showroom vanaf 2018. Zoals we al wisten, krijgt die uitschakelbare vierwielaandrijving. Hij maakt gebruik van een evolutie van de 4,4 liter grote V8 biturbo uit het vorige model. “In de nieuwe M5 is hij goed voor 600 pk, 700 Nm en 0-100 km/u in minder dan 3,5 seconden”, zo bevestigt Lothar Shupet, marketingdirecteur bij BMW M.