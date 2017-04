BMW M4 CS: lichter en sneller!

Met 431 pk en 550 Nm uit zijn dubbel aangeblazen 3.0 zes-in-lijn kan je de gewone BMW M4 moeilijk een eitje noemen. Toch vonden de Duitsers het niet genoeg, en ontwikkelden ze een Competition Pack dat het vermogen naar 450 pk bracht. Vorig jaar gingen ze zelfs helemaal loos met de M4 GTS, een hardcore-versie op maat van het circuit, met maar liefst 500 pk en 600 Nm!

Tussenstap

Maar tussen 450 en 500 pk gaapt er natuurlijk een gat, en dat wil BMW nu opvullen met deze M4 CS. Die combineert naar eigen zeggen heel wat elementen van de M4 Competition met inspiratie uit de M4 GTS. Deze gloednieuwe M4 CS ging bovendien op dieet, al gaat het niet om een drastisch crashdieet als de GTS.

Specifiek

Herkennen doe je deze M4 CS aan zijn specifieke splitter uit koolstofvezel onder de voorbumper, zwarte nieren en koolstofvezel lip op de koffer. Bovendien kan je twee specifieke koetswerkkleuren aanstippen voor deze CS, San Marino Blue en Lime Rock Grey, en zijn er specifieke lichtgewicht velgen. Het enige wat niet standaard uit koolstofvezel bestaat? De remmen, al staan dergelijke exemplaren wel in de optielijst.

CFRP

Maar daar stopt het niet: de Beierse ingenieurs gingen doorheen het koetswerk met het materiaal CFRP aan de slag, plastic dat met koolstofvezel werd versterkt. Zo zou de motorkap bijvoorbeeld aanzienlijk lichter zijn dan het exemplaar op een standaard-M4. Het resultaat? Een leeggewicht van 1.580 kilogram en een lager zwaartepunt.

Gestript

Ook in het interieur vonden de ingenieurs manieren om gewicht te besparen: de deur- en zijpanelen bestaan uit hernieuwbare ruwe materialen met een koolstofvezel look. Zelfs de deurgrepen werden vervangen door lichtere lussen. Verder baadt het interieur in alcantara, optioneel tot het stuur toe. Aan luxe hoeft het je echter niet te ontberen: BMW beklemtoont dat klimaatregeling en navigatie nog steeds standaard zijn.

Upgrade

De Beiers gingen aan de slag met het motorblok uit de M4 Competition, en dreven het vermogen met 10 pk op, tot 460 pk. Het koppel blijft met 550 Nm ongewijzigd. In combinatie met de standaard M DCT-zeventrapsautomaat met dubbele koppeling levert dat knalprestaties op: 0-100 km/u neemt slechts 3,9 seconden in beslag, en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 280 km/u. Het chassis van deze BMW M4 CS werd gefinetuned op de Nürburgring: BMW vertrok van de M4 Competition, maar paste de ophanging aan het nieuwe vermogen en lichtere gewicht aan, net als de instellingen van de rijparameters voor stuur, versnellingsbak, demping, enzovoort.