Citroën C3 Aircross: alle details

Pure functionaliteit valt niet meer in de smaak. Vandaag moet er ook een scheutje avontuur bij. De funky monovolume, de C3 Picasso, maakt dus plaats voor de C3 Aircross. Die SUV is slechts 4,15 meter lang, maar belooft bij de beste interieurruimte in zijn categorie.

Praktisch?

Daar wil Citroën de eigenaars van een C3 Picasso mee geruststellen: de nieuwkomer ziet er avontuurlijk uit, maar hij bewaart wel zijn praktische aspecten. Citroën vermeldt zo onder meer een verschuifbare en 40/60 neerklapbare achterbank. Het koffervolume bedraagt tussen 410 en 520 liter met de achterbank rechtop, en 1.289 liter als die is neergeklapt.

De Fransen geven ook mee dat er praktische opbergvakken aan boord zijn, met onder meer een gekoeld handschoenkastje met plaats voor een fles van 1,5 liter en vakjes in het dashboard. Er is ook een skiluik en de centrale rugleuning is neerklapbaar en bevat bekerhouders.

Personaliseerbaar

Personalisering is de laatste decennia een van de grootste verkoopargumenten bij auto’s. Citroën biedt daarom niet minder dan 90 mogelijke combinaties tussen acht koetswerkkleuren, drie dakkleuren, drie kleurenpacks, verschillende velgen, vijf interieursferen, enzovoort.

Echte SUV?

De C3 Aircross heeft dan wel de looks van een SUV, maar beschikt niet over vierwielaandrijving. Hij heeft wel recht op de intelligente tractiecontrole van Citroën, Grip Control. Daar voegt Citroën eveneens “Hill Assist Descent” aan toe, die de snelheid bij een steile afdaling controleert.

Motoren

Geen verrassingen onder de motorkap: de C3 Aircross leent de bekende motoren uit de groep, namelijk de 1.2 PureTech benzine van 82, 110 en 130 pk. De 110 pk-versie heeft ook recht op een automaat. Diesels zijn er als 1.6 BlueHDi met 100 en 115 pk.

Rijhulp

De C3 Aircross is natuurlijk de meest recente Citroën en krijgt dus heel wat moderne rijhulp van het merk: handenvrije toegang en starten, een head-updisplay, achteruitrijcamera, Park Assist (dat de auto bijna zelfstandig parkeert), automatische noordremhulp, rijstrookassistentie, een dodehoekwaarschuwing, verkeersbordherkenning, automatische grootlichten, een vermoeidheidswaarschuwing,…

Connectiviteit

Als product van 2017 is de C3 Aircross mee met zijn tijd: er is een laadmogelijkheid voor je smartphone via inductie, een Mirror Screen-functie (met Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink), 3D-navigatie (met TomTom Traffic) en een SOS-Pack met assistentie.

Einde van het jaar

Het model zal in Europa gecommercialiseerd worden vanaf de tweede helft van dit jaar. De prijzen zullen in juli bekend worden gemaakt. Tot slot is het handig om weten dat je hem met een groot panoramisch schuifdak kunt bestellen. De Airbumps van de C4 Cactus lijken mysterieus verdwenen te zijn.