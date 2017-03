Citroën E-Berlingo Multispace: voortaan elektrisch

De Kangoo Z.E. zag zijn rijbereik namelijk toenemen van 170 tot 270 kilometer. De E-Berlingo doet het slechts met 170 kilometer. Ruim voldoende voor dagelijkse verplaatsingen dus. De 22,5 kWh grote batterij heeft tussen 8,5 en 15 uur nodig om op te laden aan een standaard stopcontact, afhankelijk van het aantal ampère. Optioneel biedt Citroën een snellaadmodus via een muurlader of laadpaal, waardoor je in 15 minuten het rijbereik bijtankt tot 50% en in 30 minuten tot 80%. De motor van de Citroën E-Berlingo is 67 pk en 200 Nm sterk.

De plaatsing van de batterijen beknibbelt nergens op de beschikbare ruimte aan boord: er is dus nog steeds plaats voor vijf inzittenden, en het koffervolume varieert tussen 675 en… 3.000 liter. Het interieur beschikt bovendien nog over 78 liter aan opbergvakken. Net als bij sommige andere elektrische auto’s kan je de auto voor gebruik verwarmen of koelen. Dat gebeurt via een smartphone-app, die ook de resterende lading van de batterij en de laadduur weergeeft.