Peugeot: zelfstandige hybride conceptcar met 300 pk!

De Peugeot Instinct is een shooting brake met brede schouders en deuren die in tegengestelde richting openen. Zijn naam past goed bij hem, want door gegevens te analyseren van diverse voorwerpen die zijn gelinkt aan de bestuurder, kan hij zijn rijstijl veranderen, zijn vertrekuur aanpassen of zelfs een andere route nemen… Het geheel wordt aangedreven door een plug-in hybride motorisering met 300 pk.

De Peugeot communiceert dus met de verkeersdiensten, het weerbericht en de agenda van de bestuurder om zijn route te bepalen en het beste vertrekuur te kiezen. Dankzij het Internet der Dingen wordt de bestuurder zeer uitgebreid ondersteund: het huis gaat automatisch op slot wanneer de auto vertrekt, in zelfstandige rijmodus rijdt hij zachter wanneer je van het sporten terugkeert, de radio speelt dezelfde muziek als die waar je thuis naar luistert, de verlichting dooft in huis wanneer je vertrekt,…

De auto biedt vier rijmodi: “Drive Boost” en “Drive Relax” voor manueel rijden en “Autonomous Soft” of “Autonomous Sharp” voor zelfstandig rijden. Uiteraard komt deze Peugeot nog niet onmiddellijk naar de showrooms, maar toekomstige modellen van het merk zouden er wel ideeën van kunnen overnemen, vooral dan op designvlak.