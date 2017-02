Dacia Logan MCV Stepway: de betaalbare gezinsavonturier

Daarmee is de Logan MCV de vierde Stepway in de Dacia-line-up, na de Sandero, Lodgy en Dokker. Je herkent hem dus aan zijn 50 mm hogere bodemvrijheid (174 mm in totaal), tweekleurige bumper met chromen bodembescherming, specifieke spiegelkappen en “Stepway”-opschrift. Ook achteraan duiken de tweekleurige bumper en bodembescherming op, en krijgen de lichten een donkerdere tint.

Van de Sandero

Het interieur van de Logan MCV Stepway heeft recht op de updates die eerder ook de Sandero te beurt vielen. Het krijgt dus een luxueuzere afwerking, een vertrekhulp op hellingen, een achteruitrijcamera, een centrale armsteun en elektrische ruiten met impulsbediening.

Onder de kap

De Dacia Logan MCV Stepway kan je voorlopig aanstippen met één benzinemotor en één dieselmotor: de 0.9 TCe 90, met manuele vijfversnellingsbak of gerobotiseerde Easy R-vijfversnellingsbak, en de 1.5 dCi 90, gekoppeld aan een manuele vijfversnellingsbak.