Fiat 124 Spider America: de spaghettiwestern

Fiat België legt de klemtoon op het exclusieve kantje van deze speciale reeks: “Het gaat om een zeer exclusieve en beperkte serie, waarvan 35 exemplaren voorzien zijn voor de Belgisch-Luxemburgse markt.” Het model is gebaseerd op de Lusso-topversie en is beschikbaar in twee kleuren: “Bronzo Magnetico” en “Grigio Moda”. De spiegelkappen zijn gemaakt uit aluminium en het lederen interieur krijgt een tabakkleur.

Naast een genummerd plaatje binnenin dat verwijst naar de exclusiviteit van het model, krijgt de auto standaard een multimediasysteem met 7-duims navigatiesysteem, een “Visibility”-pack, een Bose-geluidsinstallatie, parkeerhulp achteraan en verwarde zetels. Fiat preciseert bovendien: “Als optie kan de nieuwe 124 Spider America uitgerust worden met een « Vintage » kit, door Mopar ontwikkeld, en omvat 17-duim alu velgen met specifiek design, alsook een bagagedrager die kan bevestigd worden op de koffer.”

De speciale reeks kost € 31.990 voor de versie met manuele versnellingsbak en € 33.990 voor de versie met zestrapsautomaat.