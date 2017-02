Ford Driving Skills: gratis rijopleiding voor jonge chauffeurs

De opleiding heet “Ford Driving Skills For Life”. Het gratis programma omvat theorie- en praktijksessies voor jongeren tussen 18 en 24 jaar die een rijbewijs hebben. Het evenement duurt een halve dag. Dit jaar zijn er drie weekends gepland: 18 en 19 maart in Namen (in het Frans), 6 en 7 mei in Lommel (in het Nederlands) en 9 en 10 september in Brussel en Antwerpen. Wie interesse heeft, kan zich inschrijven op www.drivingskillsforlife.be De instructeurs van Ford zullen vier thema’s aanboren die aan de basis liggen van 60% van de ongevallen: het herkennen van gevaren, de beheersing van de auto, de inschatting van de snelheid en afstand, en de impact van afleiding achter het stuur.