Ford Edge Vignale: de X5 en GLE in het vizier!

Bij Ford staat Vignale synoniem voor topversie, met exclusieve materialen, betere geluiddemping, hoogstaand comfort en een uitrusting die zich kan meten met die van grote berlines.

Het model onderscheidt zich door een exclusieve uitrusting, waaronder nieuwe 20-duimsvelgen, een chromen radiatorrooster, vier nieuwe soorten metaalglanslak, chromen inzetstukken en volledige led-verlichting. Het interieur krijgt lederen zetels met een patroon, een gloednieuw SYNC 3-multimediasysteem (compatibel met Apple CarPlay en Android Auto) en actieve geluidsisolatie. In de optielijst staan dan weer items zoals een glazen panoramadak, een automatische parkeerfunctie en dodehoekwaarschuwing.

De luxe-SUV krijgt een TDCi-dieselblok met 180 en 210 pk, gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak (180 pk) of een zestrapsautomaat (210 pk). Vierwielaandrijving is eveneens van de partij. Een alternatief voor de BMW X5 of de Mercedes GLE?

Meer dan leer

Wie Ford Vignale zegt, zegt gepersonaliseerde en verzorgde “experience”. De modellen met het Vignale-logo zijn uitsluitend beschikbaar in de Vignalesalons in de nieuwe Ford Stores. Die duiken meer op in de grote steden en bevatten het volledige gamma van Ford. Ze hebben ook een speciaal opgeleid team dat kan antwoorden op de specifieke vragen van Vignale-klanten.

De salons roepen dezelfde sfeer op als de voertuigen met de Vignale-naam. Een tablet omvat alle informatie over de Vignale-producten, en een collectie accessoires, waaronder reisartikelen, zetten de Vignale-ervaring ook buiten de auto verder.

Tot slot wil Vignale ook tijd winnen en een service op maat aanbieden aan zijn klanten, door de auto voor een onderhoud af te halen en terug te brengen. Als dat gebeurd is, vind je je auto in onberispelijke staat terug, zowel in het interieur als aan de buitenkant. Er is ook een specifieke helpdesk via de-applicatie.