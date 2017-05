Video: Ford Focus RS, met optioneel Performance Pack

Verwacht geen motorupdate, want de viercilinder-EcoBoost van 350 pk blijft ongewijzigd. De dynamische afstelling wordt wel gefinetuned, want het pack bevat een Quaife-sperdifferentieel tussen de voorwielen, waardoor je sneller de bocht door kan. Op maat van de sportieve chauffeur dus.

Het pack bevat ook enkele stilistische elementen. Deze RS is er alleen in “Nitrous Blue”, en krijgt een matzwart dak en matzwarte spiegelkappen. Ook de achtervleugel krijgt dezelfde kleurspoeling, met blauwe RS-logo’s op de zijkant. Er zijn ook specifieke 19-duimsvelgen met blauwe remklauwen, en kuipzetels in twee kleuren: zwart en blauw.