Geflopt model: Renault Avantime, verkeerd gecast

Toch waren de intenties lovenswaardig: begin jaren 2000 hadden monovolumes meer dan ooit de wind in de zeilen. Matra, dat mee aan de basis lag van de Espace, stelde Renault opnieuw een origineel voertuig voor: een coupé, monovolume en zelfs SUV in één. Renault ging de uitdaging aan.

Voor wie?

Renault mikte op de klanten met monovolumes en hun hogere rijpositie. Wanneer de kinderen het huis uit waren, konden ze zich onderscheiden met deze hoogst originele auto.

Samengevat

Het model werd ontwikkeld door Matra en gecommercialiseerd door Renault. De stijl was op zijn zachtst gezegd origineel, met een voorkant die er compleet anders uitzag als de achterkant, een gordellijn zonder B-stijl, een monovolume-interieur en last but not least deuren die voor een optimale instap zorgden maar niet te groot waren van afmeting.

Onder de motorkap bood Renault drie motoren aan: een tweeliter viercilinder turbobenzine (165 pk – 250 Nm), een drieliter V6 benzine (210 pk – 285 Nm) en een 2.2 viercilinder diesel (150 pk – 320 Nm). Alle motoren waren gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak, alleen de V6 had recht op een vijftrapsautomaat.

Helaas

Na amper twee productiejaren bleek de Avantime een pijnlijke gok. Er werden amper 8.557 exemplaren geproduceerd, waarvan iets minder dan de helft voor export bestemd was. De reden? De fabricagekwaliteit en het merkimago strookten niet met de hoge positionering van het model.

Vandaag

Hoeveel kost dit opvallende model? Niet veel! Voor minder dan € 10.000 heb je een mooi exemplaar. De V6-versies zijn de meest gegeerde, ondanks hun stevige dorst. Bij ons werd de diesel het meest verkocht.