Hyundai: binnenkort een SUV met brandstofcel?

Het model combineert de kwaliteiten van traditionele motoren met die van elektrische auto’s: geen rechtstreekse vervuiling (er wordt alleen waterdamp uitgestoten), een rijbereik van 800 kilometer en voltanken in enkele minuten. Technologie van de toekomst, maar Hyundai is al mee met de tijd: in 2013 lanceerde het de eerste auto met brandstofcel, de i30 Fuel Cell.

Het model zou dus een lichter systeem bevatten, met een beter rendement en meer rijbereik tegenover de i30 Fuel Cell. Het concept heeft nog enkele eigenaardigheden: “de draagbare batterijen (…) die worden opgeladen door de energieproductie van de auto en die allerlei toestellen van de passagiers van stroom voorzien. In de koffer is een bergruimte met laadmogelijkheid geïntegreerd voor een elektrische scooter.”

Hyundai zegt dat er een SUV met brandstofcel volgend jaar op de markt komt, maar preciseert niet of het om dit model gaat of om de huidige Tucson.