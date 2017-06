Hyundai Kona: de nieuwe mini-SUV

Hyundai is al lang niet meer de goedkope basisconstructeur van weleer. De laatste jaren zochten de Koreanen het hogerop, en dat zie je aan de meest recente modellen. De Kona past in die logica, met een persoonlijke en uitgewerkte stijl (en grotendeels personaliseerbaar, onder meer in het interieur), toptechnologie en vooral gulle motoren.

Een echte SUV?

In tegenstelling tot zijn concurrenten, de Renault Captur, Opel Crossland X en recente Citroën C3 Aircross, krijgt de Kona optioneel vierwielaandrijving. Onder de motorkap zitten de 1.0 en 1.6 T-GDI turbobenzines met 120 tot 177 pk. Als diesel heeft de Kona 115 of 133 pk.

Technologie

In het technologiedepartement is de Kona up-to-date, met automatische noodremhulp, rijstrookassistentie, een dodehoekwaarschuwing, een waarschuwing voor kruisend verkeer achter de auto, een vermoeidheidswaarschuwing en automatische grootlichten.

De connectiviteit is uiteraard ook up-to-date, met een multimediascherm op het dashboard en Apple CarPlay of Android Auto. Hyundai biedt eveneens een DAB-radio aan. Een head-updisplay staat eveneens op het programma.