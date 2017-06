Porsche op de 24 Uren van Le Mans: interview met André Lotterer

Vroom.be: Racen voor Porsche, is dat een droom die werkelijkheid wordt?

André Lotterer: Zeker, voor mij is Porsche een legende. Ik heb er bovendien drie in de garage staan. Mijn vader werkte voor een raceteam en had er ook regelmatig. Als kind tekende ik 911-modellen in mijn schoolboeken.

Vroom.be: Zie je een invloed van de racewagens op de wagens die in de Porsche-showroom belanden?

Lotterer: Absoluut. Vandaag moeten racewagens steeds minder verbruiken. De benzinemotor moet een maximaal rendement halen voor een optimale verhouding prestaties/verbruik. Elke druppel benzine moet 100% gebruikt worden. De technieken die in de race gebruikt worden, kunnen nadien op productiemodellen worden toegepast. Het voorbeeld bij uitstek is natuurlijk de 918, die lijkt op mijn 919 voor het circuit. Een uithoudingsrace zoals Le Mans laat ook toe om de batterijen gedurende 24 uur uitgebreid te testen, en oplossingen te zoeken om ze zo goed mogelijk te koelen.

Vroom.be: De steeds strengere uitstootnormen zorgen er binnenkort misschien voor dat de klassieke verbrandingsmotor uit autoraces verdwijnt. Zal de autosport zijn ziel dan verliezen?

Lotterer: Ik kan me op dit moment moeilijk een wereld voorstellen met alleen elektrische auto’s. Er wordt niet genoeg elektriciteit geproduceerd. Ik hoop op een toekomst waar er twee kampioenschappen in de autosport zijn. De eerste voor constructeurs, die ultieme elektrische en zelfrijdende machines ontwikkelen. De tweede voor piloten, met eenvoudigere auto’s die nog steeds lawaai maken. Maar ik denk dat we zullen moeten wennen aan auto’s die geen lawaai meer maken. Ik hou van de klank en sensaties van motoren, maar de evolutie is onvermijdelijk.

Vroom.be: Een laatste persoonlijke vraag: meespelen in een album van Michel Vaillant, is dat een kinderdroom die uitkomt?

Lotterer: Jazeker. Ik had als kind nooit durven dromen dat ik ooit in een stripverhaal zou meedoen. Het is een hele eer om in het “Vaillante”-universum te verschijnen. Maar ik hoop op een dag ook in een album te kunnen winnen!