De Jaguar F-Type krijgt een viercilinder!

Jaguar heeft de zaken echter wel correct aangepakt: de instapversie krijgt een volledig nieuwe versie van de 2.0-turboviercilinder van het merk. Deze Ingenium-krachtbron krijgt een specifieke behandeling waardoor hij 300 pk en een koppel van 400 Nm ontwikkelt. Vreemd genoeg biedt Jaguar hem niet aan met een manuele versnellingsbak, in tegenstelling tot de V6. Hij wordt dus enkel gecombineerd met een achttrapsautomaat en achterwielaandrijving. Het model is herkenbaar aan zijn enkelvoudige centrale uitlaatpijp. Uiteraard is deze instap-F-Type verkrijgbaar als coupé en als roadster.

Met deze bewapening haalt de F-Type de 96 km/h (60 mph) in 5,4 seconden en komt hij aan een topsnelheid van 250 km/h. Jaguar benadrukt dat het veel werk heeft gemaakt van de motorklank zodat het model niet afsteekt tegen de erg extraverte V6 en V8. En met 54 kilo minder op de weegschaal (en dan vooral op de vooras) zou deze F-Type levendiger moeten rijden dan zijn broers.

Tot slot meldt Jaguar nog dat de uitrusting is uitgebreid met een noodremhulp, een verkeersbordherkenning, een adaptieve snelheidsbegrenzer en een spoorassistent.