Jaguar en Land Rover blazen hun verleden nieuw leven in

In het gebouw kunnen klanten terecht voor de verkoop, het onderhoud en de restauratie van klassieke auto’s. Jaguar en Land Rover volgen daarmee de huidige trends: constructeurs hebben steeds meer aandacht voor het toenemende belang van verzamelaars en willen op die trend meesurfen. De Duitse constructeurs zijn er al lange tijd mee bezig en maken zelfs opnieuw bepaalde wisselstukken voor klassiekers.

Trots

John Edwards, managing director van Land Rover Special Operations, drukt het zo uit: “Classic Works is van groot belang voor Jaguar Land Rover. Het is meer dan een gebouw: het vormt het hart en de ziel van Jaguar Land Rover Classic voor onze klanten wereldwijd. Eigenaars en liefhebbers van onze merken een compleet gamma aan diensten voor hun Classic-auto’s aan kunnen bieden is een unieke kans.”

Stevige investering

Dat klinkt aannemelijk, want de investering is stevig: 14.000 vierkante meter, een investering van zeven miljoen pond. Het gebouw bestaat uit een showroom en 54 werkplaatsen voor het onderhoud en de restauratie van alle Jaguars en Land Rovers die meer dan tien jaar niet meer in productie zijn.

Oud en nieuw

Hier vinden we ook de productielijn van de Jaguar XKSS. Om het werk makkelijk en betrouwbaar te maken, worden er moderne technieken gebruikt, zoals een 3D-scanner en computerondersteuning. De XJ220 krijgt een eigen ruimte (met hernieuwde productie van zijn Pirelli-banden), wat zijn waarde zal beïnvloeden.

Bekroond testpiloot

Classic Works beheert ook de collectie van Jaguar Land Rover Classic, met meer dan 500 auto’s. Er werken 80 specialisten voltijds en tegen eind 2017 schat JLR dat er 120 mensen zullen werken. Onder het personeel zit Andy Wallace, winnaar van de 24 Uren van Le Mans in 1988, die de net gerestaureerde Jaguars test voor ze terug naar de klant gaan.

Bezoeken

Geen geld voor een gerestaureerde E-Type of Range Rover Classic? Dan kan je er toch heen: een geleid bezoek is mogelijk vanaf september en kost 49 pond.