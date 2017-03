goud voor deze supercar van 1.400 pk

Het model wordt getoond op het salon van Genève, en springt in het oog door zijn koetswerk van koolstofvezel met contrasterende gouden elementen. 24-karaats bladgoud om precies te zijn. In het interieur vinden we nog meer dure materialen: alcantara, koolstofvezel, aluminium en uiteraard nog meer goud.

Technisch evolueert het model niet, maar de Koenigsegg blijft verbluffend: 1.395 pk voor 1.395 kilogram, of een verhouding gewicht/vermogen van 1. Om het hoofd koel te houden, beschikt het model over een wegneembaar dak dat onder de kap van de auto kan worden weggestopt.