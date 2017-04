Deze Lada viert zijn 40ste verjaardag!

Op diezelfde parking stond tot voor kort de Land Rover Defender, en vind je vandaag alleen nog de Mercedes G-Klasse terug. Maar niet in Rusland: daar bouwt constructeur AvtoVaz – zoals Lada daar heet – de Niva nog steeds hardnekkig voort. Al heet die intussen gewoon “4x4”.

Verjaardagscadeautje

Die Niva zag het levenslicht in 1977 en blaast dit jaar dus 40 kaarsjes uit. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij met deze feesteditie: de Lada Niva 40 Anniversary is een tot 1.977 exemplaren genummerde reeks, met zwarte accenten op het koetswerk en in de velgen, en speciale “40 Anniversary”-logo’s in het interieur.